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» » » Новый коллектор в Волгограде построят с помощью микротоннелей

Новый коллектор в Волгограде построят с помощью микротоннелей

Сегодня, 12:59
Lopatin
Новый коллектор в Волгограде построят с помощью микротоннелейВ Волгограде компания «Концессии водоснабжения» продолжает строительство Разгуляевского коллектора, который повысит экологическую безопасность в черте города. Уже выполнено 50% всех работ. Сдача коллектора в эксплуатацию планируется в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Общая протяженность объекта – 4,9 километра, диаметр укладываемой трубы – 1 200 миллиметров. В зависимости от глубины, на которой проводятся работы (от 6 до 14 м), компания «Концессии водоснабжения» использует различные способы прокладки труб, в том числе микротоннелирование, которое применяется при строительстве метро. В Волгограде такой метод возведения коммуникаций используется впервые.

Разгуляевский коллектор — самый крупный проект концессионного соглашения на сегодняшний день. Его завершение станет для Волгограда одним из важных этапов обновления систем жизнеобеспечения, отметили в пресс-службе администрации региона.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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