Новый коллектор в Волгограде построят с помощью микротоннелей



Общая протяженность объекта – 4,9 километра, диаметр укладываемой трубы – 1 200 миллиметров. В зависимости от глубины, на которой проводятся работы (от 6 до 14 м), компания «Концессии водоснабжения» использует различные способы прокладки труб, в том числе микротоннелирование, которое применяется при строительстве метро. В Волгограде такой метод возведения коммуникаций используется впервые.



Разгуляевский коллектор — самый крупный проект концессионного соглашения на сегодняшний день. Его завершение станет для Волгограда одним из важных этапов обновления систем жизнеобеспечения, отметили в пресс-службе администрации региона.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. В Волгограде компания «Концессии водоснабжения» продолжает строительство Разгуляевского коллектора, который повысит экологическую безопасность в черте города. Уже выполнено 50% всех работ. Сдача коллектора в эксплуатацию планируется в третьем квартале этого года, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.Общая протяженность объекта – 4,9 километра, диаметр укладываемой трубы – 1 200 миллиметров. В зависимости от глубины, на которой проводятся работы (от 6 до 14 м), компания «Концессии водоснабжения» использует различные способы прокладки труб, в том числе микротоннелирование, которое применяется при строительстве метро. В Волгограде такой метод возведения коммуникаций используется впервые.Разгуляевский коллектор — самый крупный проект концессионного соглашения на сегодняшний день. Его завершение станет для Волгограда одним из важных этапов обновления систем жизнеобеспечения, отметили в пресс-службе администрации региона.



