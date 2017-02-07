Сотрудники парка «Донской» весь день спасали рыбу в замерзшем озере Во вторник специалисты природного парка «Донской» в Иловлинском районе Волгоградской области весь день проводили противозаморные мероприятия на озере Колдаир – крупнейшем водоеме в этой местности.



Для предотвращения гибели рыбы они сверлили лунки и прорубали майны. А также производили аэрацию воды – насыщение ее кислородом – с помощью мотопомпы, рассказали в пресс-службе облкомприроды.



В январе аналогичные мероприятия были проведены на водоемах Иловлинского, Авиловского сельских поселений. По мнению сотрудников парка, такие меры позволят водным животным благополучно пережить последние морозные дни.



«В конце зимы на водоемах, скованных толщей льда, нередко наблюдается такое явление, как замор рыбы. Он возникает из-за значительного снижения количества кислорода в воде. Если процесс начался, то остановить его очень сложно. Проще и правильнее, считают специалисты, такие заморы предотвращать» , – пояснили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области





Фото: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области Во вторник специалисты природного парка «Донской» в Иловлинском районе Волгоградской области весь день проводили противозаморные мероприятия на озере Колдаир – крупнейшем водоеме в этой местности.Для предотвращения гибели рыбы они сверлили лунки и прорубали майны. А также производили аэрацию воды – насыщение ее кислородом – с помощью мотопомпы, рассказали в пресс-службе облкомприроды.В январе аналогичные мероприятия были проведены на водоемах Иловлинского, Авиловского сельских поселений. По мнению сотрудников парка, такие меры позволят водным животным благополучно пережить последние морозные дни.«В конце зимы на водоемах, скованных толщей льда, нередко наблюдается такое явление, как замор рыбы. Он возникает из-за значительного снижения количества кислорода в воде. Если процесс начался, то остановить его очень сложно. Проще и правильнее, считают специалисты, такие заморы предотвращать» , – пояснили в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области



