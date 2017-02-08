Экологи проверили готовность рек Иловлинского района к паводку Специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области провели обследование паводкоопасных водных объектов Иловлинского района. Такими здесь считают малые реки Иловля и Бердия.



Как сообщили в пресс-службе облкомприроды, экологи вместе с представителями Ростехнадзора проверили состояние участков водоемов, на которых во время паводка могут возникнуть ситуации, угрожающие населению, оценили вероятность образования заторов. Выяснилось, что проблем с прохождением паводковых вод здесь не должно возникнуть – поваленных деревьев, мусорных заторов проверяющие не обнаружили.



Положительно экологи оценили и состояние гидротехнических сооружений, расположенных на прудах Подпольный и Новый в Кондрашовском и Александровском сельских поселениях Иловлинского района.



В ближайшее время комитетом природных ресурсов и экологии региона будут обследованы водные объекты и гидротехнические сооружения в Клетском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах. Всего до начала паводка будет проверена готовность к весеннему пропуску вод около ста объектов.





Фото комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Специалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области провели обследование паводкоопасных водных объектов Иловлинского района. Такими здесь считают малые реки Иловля и Бердия.Как сообщили в пресс-службе облкомприроды, экологи вместе с представителями Ростехнадзора проверили состояние участков водоемов, на которых во время паводка могут возникнуть ситуации, угрожающие населению, оценили вероятность образования заторов. Выяснилось, что проблем с прохождением паводковых вод здесь не должно возникнуть – поваленных деревьев, мусорных заторов проверяющие не обнаружили.Положительно экологи оценили и состояние гидротехнических сооружений, расположенных на прудах Подпольный и Новый в Кондрашовском и Александровском сельских поселениях Иловлинского района.В ближайшее время комитетом природных ресурсов и экологии региона будут обследованы водные объекты и гидротехнические сооружения в Клетском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах. Всего до начала паводка будет проверена готовность к весеннему пропуску вод около ста объектов.



