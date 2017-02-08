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» » » Экологи проверили готовность рек Иловлинского района к паводку

Экологи проверили готовность рек Иловлинского района к паводку

Сегодня, 19:07
Lopatin
Экологи проверили готовность рек Иловлинского района к паводкуСпециалисты комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области провели обследование паводкоопасных водных объектов Иловлинского района. Такими здесь считают малые реки Иловля и Бердия.

Как сообщили в пресс-службе облкомприроды, экологи вместе с представителями Ростехнадзора проверили состояние участков водоемов, на которых во время паводка могут возникнуть ситуации, угрожающие населению, оценили вероятность образования заторов. Выяснилось, что проблем с прохождением паводковых вод здесь не должно возникнуть – поваленных деревьев, мусорных заторов проверяющие не обнаружили.

Положительно экологи оценили и состояние гидротехнических сооружений, расположенных на прудах Подпольный и Новый в Кондрашовском и Александровском сельских поселениях Иловлинского района.

В ближайшее время комитетом природных ресурсов и экологии региона будут обследованы водные объекты и гидротехнические сооружения в Клетском, Октябрьском, Старополтавском и Ольховском районах. Всего до начала паводка будет проверена готовность к весеннему пропуску вод около ста объектов.


Фото комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области
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