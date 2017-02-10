Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

Авиакомпания «Победа» разрешила менять маршрут и дату вылета за доплату

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

» » » В парк Дзержинского района привезли еще одну ель, росшую возле «Авроры»

В парк Дзержинского района привезли еще одну ель, росшую возле «Авроры»

Сегодня, 09:53
Lopatin
В парк Дзержинского района привезли еще одну ель, росшую возле «Авроры»
В минувший четверг в Дзержинском районе Волгограда пересадили уже семнадцатую голубую ель, росшую возле завода «Аврора». Это связано с реконструкцией дороги, проходящей возле предприятия. Дерево «переселилось» в парк Героев-летчиков.

«Это уже 4-я голубая ель, которая высажена в парке Героев-летчиков с декабря 2016 года, – отметила директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Валентина Легостаева. – За всеми деревьями сотрудниками нашего учреждения будет обеспечен надлежащий уход. Работы по благоустройству парка продолжатся: этой весной мы планируем восстановить здесь поливочный водопровод, высадить около 600 деревьев и кустарников».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по пересадке деревьев начались в ноябре – в холодное время года эту процедуру можно провести без ущерба для растений. Ели в возрасте от 25 до 40 лет и высотой от 6 до 12 метров уже пересажены в 2 новых жилых комплекса, парки Семейный и Героев-летчиков.


Фото пресс-службы администрации Волгограда
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоград продолжает акцию по озеленению районов

В Волгоградской области завершается акция «Красивый регион усилиями каждого»

Мэрия Волгограда благоустраивает Центральный парк культуры и отдыха

В Волгоградской области в Международный день Матери-Земли было высажено 1300 деревьев

В Волгоград поступили саженцы деревьев из Татарстана

Волгоградский парк имени Гагарина продолжает благоустраиваться

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги