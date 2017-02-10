В парк Дзержинского района привезли еще одну ель, росшую возле «Авроры»

В минувший четверг в Дзержинском районе Волгограда пересадили уже семнадцатую голубую ель, росшую возле завода «Аврора». Это связано с реконструкцией дороги, проходящей возле предприятия. Дерево «переселилось» в парк Героев-летчиков.



«Это уже 4-я голубая ель, которая высажена в парке Героев-летчиков с декабря 2016 года, – отметила директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Валентина Легостаева. – За всеми деревьями сотрудниками нашего учреждения будет обеспечен надлежащий уход. Работы по благоустройству парка продолжатся: этой весной мы планируем восстановить здесь поливочный водопровод, высадить около 600 деревьев и кустарников».



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по пересадке деревьев начались в ноябре – в холодное время года эту процедуру можно провести без ущерба для растений. Ели в возрасте от 25 до 40 лет и высотой от 6 до 12 метров уже пересажены в 2 новых жилых комплекса, парки Семейный и Героев-летчиков.





Фото пресс-службы администрации Волгограда В минувший четверг в Дзержинском районе Волгограда пересадили уже семнадцатую голубую ель, росшую возле завода «Аврора». Это связано с реконструкцией дороги, проходящей возле предприятия. Дерево «переселилось» в парк Героев-летчиков.«Это уже 4-я голубая ель, которая высажена в парке Героев-летчиков с декабря 2016 года, – отметила директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Валентина Легостаева. – За всеми деревьями сотрудниками нашего учреждения будет обеспечен надлежащий уход. Работы по благоустройству парка продолжатся: этой весной мы планируем восстановить здесь поливочный водопровод, высадить около 600 деревьев и кустарников».Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по пересадке деревьев начались в ноябре – в холодное время года эту процедуру можно провести без ущерба для растений. Ели в возрасте от 25 до 40 лет и высотой от 6 до 12 метров уже пересажены в 2 новых жилых комплекса, парки Семейный и Героев-летчиков.



