Экологи региона надеются восстановить естественное состояние поймы



Однако на то, что паводковая ситуация будет и впредь благоприятной, в облкомприроды не рассчитывают. Председатель комитета Виталий Сазонов на встрече с овощеводами Среднеахтубинского района заявил, что будет продолжена планомерная работа по восстановлению водных объектов поймы – расчистке и экологической реабилитации ериков.



По информации регионального комитета природных ресурсов и экологии, уже проведены мероприятия по реабилитации ериков Дегтярный, Дударев, Нарезной и Жерновой, протяженностью более 16 км, ерика Каширин и протоки до озера Проклятое. В будущем году планируется завершить работы по реабилитации ерика Аверкин протяженностью 4,8 км.



Виталий Сазонов на встрече с жителями поймы заверил, что в ближайшее время начнется экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный, Чайка, Старый Каширин, и озер Запорное Проклятое, Камышистое и Кружное. Эти мероприятия помогут поэтапно восстановить естественное состояние пойменной территории, создать сбалансированную экосистему с действующим механизмом самоочищения. Кроме того, появится возможность использования ранее созданных аккумулирующих емкостей водных объектов для увеличения орошаемых площадей при возделывании овощных культур.





Фото: riac34.ru По прогнозам экологов региона, нынешний год для Волго-Ахтубинской поймы не должен стать маловодным. Объем специального попуска через Волгоградский гидроузел, по предварительным расчетам, позволит обеспечить паводок на уровне 2016 года.Однако на то, что паводковая ситуация будет и впредь благоприятной, в облкомприроды не рассчитывают. Председатель комитета Виталий Сазонов на встрече с овощеводами Среднеахтубинского района заявил, что будет продолжена планомерная работа по восстановлению водных объектов поймы – расчистке и экологической реабилитации ериков.По информации регионального комитета природных ресурсов и экологии, уже проведены мероприятия по реабилитации ериков Дегтярный, Дударев, Нарезной и Жерновой, протяженностью более 16 км, ерика Каширин и протоки до озера Проклятое. В будущем году планируется завершить работы по реабилитации ерика Аверкин протяженностью 4,8 км.Виталий Сазонов на встрече с жителями поймы заверил, что в ближайшее время начнется экологическая реабилитация ериков Судомойка, Сахарный, Чайка, Старый Каширин, и озер Запорное Проклятое, Камышистое и Кружное. Эти мероприятия помогут поэтапно восстановить естественное состояние пойменной территории, создать сбалансированную экосистему с действующим механизмом самоочищения. Кроме того, появится возможность использования ранее созданных аккумулирующих емкостей водных объектов для увеличения орошаемых площадей при возделывании овощных культур.



