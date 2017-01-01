Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Выбор редакции
|
НовостиВолгограда.ру » Общество » Экология » Экологи региона надеются восстановить естественное состояние поймы
|
НОВОСТИ
ПОСЛЕДНИЕ ТОП КОММЕНТИРУЮТ
18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
Ранее, 10 февраля, после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и другими высокопоставленными чиновниками администрации американского президента глава европейской дипломатии Федерика Могерини ...
На северо-востоке Москвы произошла массовая драка
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили Агентству городских новостей Москва, что три человека обратились за медицинской помощью после драки на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел ...
Пять Курильских островов получили имена
Пять безымянных островов Курильской гряды получили названия, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.