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» » » В Волгограде завершилось строительство берегоукрепительных сооружений

В Волгограде завершилось строительство берегоукрепительных сооружений

Сегодня, 19:29
Lopatin
В Волгограде завершилось строительство берегоукрепительных сооруженийВ понедельник, 13 февраля, специалисты ООО «Трест Запсибгидрострой» установили последнюю сваю в берегоукрепительные сооружения вдоль Волги. По словам представителя генподрядной организации, за два года укреплено почти 3 километра берега, на пяти участках объекта установлено около 10 тысяч тонн металлоконструкций, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следующим этапом развития прибрежной территории станет строительство и благоустройство новой набережной, отметил сегодня на выездном совещании губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня мы не завершаем стройку, а начинаем очередной этап — этап строительства и благоустройства новой набережной, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Это непростая, очень скрупулезная и тонкая работа, но нам хочется, чтобы это место стало настоящим домом для горожан и привлекало гостей».

Как рассказали в пресс-службе областной администрации со ссылкой на главу региона, теперь строители перейдут к возведению рокадной дороги, затем территорию начнут благоустраивать и развивать как новую зону отдыха. Андрей Бочаров поставил задачу учесть пожелания жителей, которые предлагают создать здесь прогулочную и пляжную зоны, велодорожку, роллердром. Полностью эти работы будут завершены в мае 2018 года.


Фото: SkyscraperCity.com
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