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За рыбалку в запретной зоне Волжской ГЭС наказали 20 волгоградцев

Сегодня, 17:49
Lopatin
За рыбалку в запретной зоне Волжской ГЭС наказали 20 волгоградцевВолжская ГЭС предупредила волгоградцев о запрете на рыбную ловлю в охранных зонах. Это район в верхнем бьефе на расстоянии почти в полкилометра от плотины, а также в нижнем бьефе – от плотины до Волго-Ахтубинского канала (включая шлюзовой канал на левом берегу) и до устья реки Мокрая Мечетка (по правому берегу).

Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», эти зоны необходимы для безопасной эксплуатации гидростанции. Их границы обозначены предупреждающими знаками. Граждане, нарушающие Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, привлекаются к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, рыбалка в указанных зонах опасна. Уровень воды в нижнем бьефе гидростанции в течение дня меняется: амплитуда колебаний достигает 1 метра. Поэтому лед вблизи станции ломается и находиться на нем крайне опасно.

«Рыболовы своими действиями в запретной зоне создают не только угрозу собственной жизни и здоровью. В случае возникновения чрезвычайной ситуации возможно изменение режимов работы гидроэлектростанции, что приведет к ограничению электроснабжения потребителей», - подчеркнул директор филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Сергей Бологов.

Для предотвращения несчастных случаев, представители правоохранительных органов, рыбнадзора, инспекции по маломерным судам совместно с сотрудниками Волжской ГЭС проводят профилактические рейды в охранной зоне гидроэлектростанции. С начала 2017 года за нарушение правил рыболовства в 500-метровой охранной зоне привлечены к административной ответственности более 20 человек.


Фото: 34.mchs.gov.ru
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