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» » » Под Волгоградом в ДТП погиб мотоциклист

Под Волгоградом в ДТП погиб мотоциклист

26-10-2016, 09:50
julija-ca
Просмотров: 4587
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Под Волгоградом в ДТП погиб мотоциклист
34-летний мужчина скончался до прибытия скорой помощи.
Смертельное ДТП произошло накануне, 25 октября, в Среднеахтубинском районе региона. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, в районе 17-10 65-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Джетта», двигаясь по автодороге "Волжский-Средняя Ахтуба-Ленинск", на 43 км автодороги при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда» под управлением 34-летнего водителя и совершил с ним столкновение. После чего мотоцикл откинуло на двигавшуюся во встречном направлении автомашину «Мерседес» под управлением 55-летней женщины – водителя, жительницы Астраханской области.
Мотоциклист скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
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