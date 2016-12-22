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» » » 34-летняя волгоградка содержала притон в своей квартире

34-летняя волгоградка содержала притон в своей квартире

Сегодня, 10:17
julija-ca
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34-летняя волгоградка содержала притон в своей квартиреВ Советском районе города Волгограда по улице Алексеевская сотрудниками полиции выявлен притон для употребления наркотических средств. Это произошло в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД совместно с участковыми уполномоченными полиции отдела полиции № 6 (Советский район).
Как сообщает пресс-служба Главного Управления МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции установили, что 34-летняя волгоградка предоставляла свою квартиру по ул. Алексеевская жителям района для изготовления и потребления наркотиков. Не забывая при этом взимать с них денежное вознаграждение за пользование квартирой.
В квартире полицейские изъяли экстракт маковой соломы и задержали четверых местных жителей, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Все они привлечены к административной ответственности, и судом им назначено наказание в виде ареста.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ей грозит до 4 лет лишения свободы. В настоящий момент она находится под подпиской о не выезде.
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