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Оперативники задержали в Волгограде автоугонщиков

Сегодня, 17:19
julija-ca
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Оперативники задержали в Волгограде автоугонщиковСотрудники уголовного розыска раскрыли автомобильную кражу, совершенную в конце ноября. Тогда в полицию обратился 40-летний житель Волгограда. Он сообщил, рано утром не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-2110 у подъезда.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны двое жителей Советского района в возрасте 27 и 33 лет. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемые, совершив кражу автомобиля, отогнали его в частный сектор, где проживал один из них. Они планировали ее разобрать на запчасти и в дальнейшем продать.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ - «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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