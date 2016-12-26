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Во Фролово в ДТП с участием КАМАЗа погибли 2 человека
Сегодня, 08:51
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В минувшие выходные во Фроловском районе в смертельном ДТП погибли 2 человека. Утром 24 декабря на 825 километре федеральной трассы М6 «Каспий» 51-летний водитель, управлявший автомобилем Renault Logan, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем КАМАЗ. В результате столкновения два пассажира Renault Logan скончались на месте ДТП. Водитель и еще один пассажир этого же автомобиля с различными травмами доставлены в больницу.
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