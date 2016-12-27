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В Волжском выясняют причину суицида помощника ректора Волгоградского медуниверситета
Сегодня, 11:58
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Напомним, трагедия разыгралась сегодня в подъезде многоквартирного дома, где жил погибший. Мужчина спустился из своей квартиры на первый этаж и застрелился из охотничьего ружья.
Как стало известно от источника, который лично знал погибшего, Сердюков в последнее время страдал от онкологического заболевания и, вероятно, именно это толкнуло его на фатальный шаг.
По факту самоубийства следователями СО СУ СК по г.Волжскому проводится проверка.
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