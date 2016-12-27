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В Волгограде в день траура корпоратив закончился разборками со стрельбой
Сегодня, 13:28
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26 декабря в России был официально объявлен траур по погибшим в ходе авиакатастрофы ТУ-154 над Черным морем. Скорбная дата не помешала ряду фирм провести совместный корпоратив в Краснооктябрьском районе Волгограда в кафе «Фьюжн».
После застолья несколько мужчин устроили перепалку из-за якобы оскорбленной женщины. Конфликт перерос в потасовку. В качестве аргумента один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. На место были вызваны сотрудники полиции. Конфликт обошелся без пострадавших. В отношении владельца оружия, который к слову предъявил лицензию на ношение пистолета, возбуждено административное производство за стрельбу в людном месте.
Кроме того, администрация кафе, решившая заработать на корпоративе не смотря на траур, подсчитывает убытки: в ходе драки оказался разгромлен один из залов - сломаны столы и стулья, разбита посуда.
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