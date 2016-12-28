Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

Ремонт моста через р. Царицу и Самарского путепровода в Волгограде закончат до конца года

К 15 октября во все дома волгоградцев поступит тепло

Под Волгоградом достроят маслоэкстракционный завод

» » » Под Волгоградом столкнулись два грузовика

Под Волгоградом столкнулись два грузовика

Сегодня, 10:32
Lopatin
Просмотров: 52
Комментариев: 0
Под Волгоградом столкнулись два грузовикаВо вторник, 27 декабря, в одиннадцатом часу ночи на федеральной автодороги Р-22 «Каспий» во Фроловском районе произошло ДТП с участием двух грузовых машин.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 57-летний водитель автомобиля "ИЖ-27175037" ехал в сторону Волгограда. В это время впереди идущий "КамАЗ-53202", не уступив дорогу, стал разворачиваться.
В результате столкновения пострадал водитель машины "ИЖ". Он был госпитализирован с травмами.




Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Во Фролово в ДТП с участием КАМАЗа погибли 2 человека

Под Волгоградом в автокатастрофе погиб водитель грузовика

За прошедшие выходные в Волгоградской области совершено 30 дорожно - транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, а 40 получили ранения

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги