За сутки в Волгограде сбили 4 пешеходов Просмотров: 46 Комментариев: 0

Первый наезд на пешехода произошел в 9 утра в Дзержинском районе. 52-летний водитель автомобиля «Chevrolet Rezzo», поворачивая с улицы Джаныбековской на Качинцев, сбил 47 летнюю женщину. Она в это время переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована.

В 11.30 в Кировском районе 78-летний пенсионер, управляя автомобилем «ВАЗ-21054», наехал на 68-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло напротив дома № 28 по улице 64-й Армии. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

Вечером в 19.30 в Советском районе на проспекте Университетский два легковых автомобиля по очереди наехали на молодого человека лет 35, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Вначале мужчину сбил 67-летний водитель внедорожника «Nissan Pathfinder», ехавший в сторону Ворошиловского района. Когда пешеход упал, на него наехал двигавшийся по соседней полосе автомобиль «Hyundai Verna».

В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался в карете «скорой помощи».

Примерно в это же время в Красноармейском районе на проспекте Героев Сталинграда автомобилем была сбита 17-летняя девушка. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а пешеход с травмами доставлена в больницу.

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду просит откликнуться очевидцев и свидетелей данного происшествия, а также водителей, у которых имеется запись с видеорегистраторов, по телефону: 93-21-31, 02. За минувшие сутки на дорогах Волгограда автомобилисты сбили четырех пешеходов. Одно из ДТП оказалось со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.Первый наезд на пешехода произошел в 9 утра в Дзержинском районе. 52-летний водитель автомобиля «Chevrolet Rezzo», поворачивая с улицы Джаныбековской на Качинцев, сбил 47 летнюю женщину. Она в это время переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована.В 11.30 в Кировском районе 78-летний пенсионер, управляя автомобилем «ВАЗ-21054», наехал на 68-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло напротив дома № 28 по улице 64-й Армии. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.Вечером в 19.30 в Советском районе на проспекте Университетский два легковых автомобиля по очереди наехали на молодого человека лет 35, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Вначале мужчину сбил 67-летний водитель внедорожника «Nissan Pathfinder», ехавший в сторону Ворошиловского района. Когда пешеход упал, на него наехал двигавшийся по соседней полосе автомобиль «Hyundai Verna».В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался в карете «скорой помощи».Примерно в это же время в Красноармейском районе на проспекте Героев Сталинграда автомобилем была сбита 17-летняя девушка. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а пешеход с травмами доставлена в больницу.Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду просит откликнуться очевидцев и свидетелей данного происшествия, а также водителей, у которых имеется запись с видеорегистраторов, по телефону: 93-21-31, 02.



