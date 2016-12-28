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Разбойники избили пенсионерку из-за тысячи рублей

Сегодня, 12:19
Lopatin
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Разбойники избили пенсионерку из-за тысячи рублейВ результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли тяжкое преступление, совершенное в Суровикинском районе 24 декабря.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что днем в ее дом ворвались четверо неизвестных – мужчина и три женщины. Они потребовали отдать сбережения, а получив отказ, стали избивать пенсионерку. Не найдя в доме ценностей, злоумышленники похитили одну тысячу рублей, продукты питания и документы.
По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Суровикинскому району задержали трех местных жителей – женщин в возрасте 20, 24 и 40 лет. Две из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Четвертый участник преступления тоже установлен, в настоящий момент сотрудники полиции ведут его розыск.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ - «Разбой». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.
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