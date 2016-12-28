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На выезде из Волгограда с плотины ГЭС сбросился водитель "Лексуса"
Сегодня, 13:05
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Свидетелями попытки суицида стали водители, проезжавшие в момент трагедии по плотине. Перед прыжком водитель оставил свой "Лексус" на аварийке, а затем рухнул вниз. К несчастью, он приземлился не в воду, а на лед, поэтому шансов выжить у мужчины минимальные. Трагедия разыгралась около 12 часов дня, тело еще не поднято. Сейчас на месте трагедии ведутся следственные действия. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, оставленная самоубийцей машина зарегистрирована на 38-летнего жителя Волгограда. К слову, автомобиль занял одну из полос движения, из-за чего в сторону Волжского образовалась большая пробка.
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