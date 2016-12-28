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Виновнику смертельного ДТП не стали смягчать приговор

Сегодня, 13:49
Lopatin
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Виновнику смертельного ДТП не стали смягчать приговорВолгоградский областной суд оставил без изменения приговор Ворошиловского районного суда от 27 октября 2016 года в отношении 24-летнего волгоградца Артема Бахмутова, который на своем автомобиле сбил двух человек. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, судом первой инстанции он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и осужден к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он был лишен права управления транспортным средством на 3 года.
Установлено, что вечером 4 июня 2016 года Бахмутов ехал на легковом автомобиле с превышением скорости по проезжей части в Ворошиловском районе. В пути не справился с управлением и выехал на тротуар около дома № 2/3 по ул. Рабоче-Крестьянской. В результате наехал на двух пешеходов – 63-летнего мужчину и 53-летнюю женщину, которые от полученных травм скончались на месте ДТП.
Вину в содеянном Бахмутов признал в полном объеме, однако посчитал приговор суда первой инстанции чрезмерно суровым и обжаловал его в апелляционном порядке. Сторона защиты просила суд снизить размер наказания и изменить вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение.
Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор Ворошиловского районного суда в отношении Бахмутова без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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