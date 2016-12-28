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» » » Тело самоубийцы на "Лексусе" не удалось эвакуировать

Тело самоубийцы на "Лексусе" не удалось эвакуировать

Сегодня, 14:51
Koshelev
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Тело самоубийцы на "Лексусе" не удалось эвакуироватьНапомним, сегодня около полудня на плотине ГЭС произошло самоубийство водителя автомобиля "Лексус", который двигался в направлении Волжского. Мужчина остановился, включил аварийку, затем вышел из машины, перелез через ограждение и прыгнул вниз. Несчастный приземлился на небольшую льдину и некоторое время с плотины можно было наблюдать страшную картину. Затем тело ушло под воду. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на место планировалось вызвать водолазов. Однако, учитывая сильное течение в районе поиска, их работа была бы малоэффективной. Таким образом вопрос о точном определении личности самоубийцы откладывается. По документам "Лексус" принадлежит 38-летнему жителю Ворошиловского района Волгограда.
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