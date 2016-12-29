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» » » В Дубовском районе в ДТП погиб водитель автобуса

В Дубовском районе в ДТП погиб водитель автобуса

Сегодня, 10:24
Lopatin
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Дорожная трагедия произошла в среду, 28 декабря, в Дубовском районе на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, около пяти часов вечера 57-летний водитель автобуса «ПАЗ-32054» ехал в сторону Камышина. Однако он не справился с управлением, из-за чего машину занесло на встречную полосу. Там автобус сначала столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц», а затем в него врезался «МАЗ-533605».
В результате ДТП водитель автобуса с травмами был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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