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» » » Возле Мамаева кургана «ВАЗ» сбил 18-летнюю девушку

Возле Мамаева кургана «ВАЗ» сбил 18-летнюю девушку

Сегодня, 10:42
Lopatin
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Возле Мамаева кургана «ВАЗ» сбил 18-летнюю девушкуДТП произошло в среду, 28 декабря, в 20.20 в Центральном районе города Волгограда.
40-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 21099» ехал по улице Рокоссовского в сторону Кубинской. Напротив Мамаева кургана он сбил 18-летнюю девушку, которая шла через дорогу по пешеходному переходу. Правда, в тот момент здесь не работали светофорные объекты.
В результате ДТП девушка с травмами была доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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