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Причиной самоубийства директора ТЦ "Идея" могли стать финансовые проблемы
Сегодня, 12:03
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Следователи СО по г. Волжскому СУ СК продолжают изучать обстоятельства самоубийства директора ТЦ "Идея" 38-летнего Алексея Ч. Пока нет приоритетной версии суицида во многом из-за того, что не найдено тело погибшего, а, следовательно, не проведены необходимые экспертизы. К слову, основной локомотив бизнеса погибшего - ТЦ "Идея" внешне производит вполне благополучное впечатление, аренда выкуплена там практические полностью. Тем не менее, учитывая особенности бизнеса и затянувшийся экономический кризис – версия о финансовых проблемах погибшего остается приоритетной.
К слову, плотина ГЭС уже не в первый раз становится магнитом для самоубийц, и, что примечательно, состоятельных людей, бизнесменов. Так в 2012 году бизнесмен Исаак Ашигов, не перенесший предательства родного отца, нанявшего киллеров, остановил свою "Субару" на плотине и прыгнул вниз. А в июле 2014 году счеты с жизнью свел уже владелец "Мерседеса", также бросившись с большой высоты в воду.
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