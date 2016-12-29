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Большегруз из Волгограда раздавил иномарку под Рязанью
Сегодня, 14:44
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ДТП произошло накануне в 20.20 на 302 километре трассы М-6 в Рязанской области. Аварию спровоцировал 30-летний водитель Kia Rio, который по касательной задел отбойник. От удара его вынесло на встречную полосу, прямо под пятитонник "Foton" с волгоградскими номерами.
34-летний пассажир Kia Rio погиб на месте аварии. Ехавшие в этой же машине 26-летняя женщина и ее 8-месячный ребенок скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу. Водитель иномарки и еще один пассажир госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель больегруза не пострадал. Все погибшие и пострадавшие - жители Саратовской области.
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