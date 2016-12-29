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» » » В Красноармейском районе обнаружен склад с нелегальным алкоголем

В Красноармейском районе обнаружен склад с нелегальным алкоголем

Сегодня, 15:46
Lopatin
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В Красноармейском районе обнаружен склад с нелегальным алкоголемСотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду пресечена реализация алкогольной и табачной продукции с признаками контрафактности.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в Красноармейском районе в складском помещении обнаружено 55 тысяч бутылок пищевых добавок, косметических лосьонов и дезинфицирующих средств емкостью по 100 мл. Также изъято 3,2 тыс. бутылок алкоголя различных брендов, 400 литров спиртосодержащей жидкости и более 3 тысячи пачек табачной продукции. Документы, подтверждающие законность происхождения продукции и ее безопасность, у 24 летнего предпринимателя отсутствовали, а акцизные марки на продукции вызывают сомнения в подлинности.
Образцы изъятой продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. По данному факту проводится проверка.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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