Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

» » » Жительница Камышина попалась на уловку телефонных мошенников

Жительница Камышина попалась на уловку телефонных мошенников

Сегодня, 16:42
Lopatin
Просмотров: 28
Комментариев: 0
Жительница Камышина попалась на уловку телефонных мошенниковВ среду, 28 декабря, отдел полиции города Камышина обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее банковской карты похищены деньги.
Как выяснилось, на сотовый телефон женщины пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Когда камышанка позвонила по указанному номеру, с ней в беседу вступил неизвестный, который представился сотрудником банка. Она продиктовала ему данные своей карты, после чего с ее счета было списано более 11 тысяч рублей.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Камышинский».
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пенсионерки из Камышина стали жертвами телефонных мошенников

В Волгограде пенсионеры по-прежнему становятся жертвами мошенников

В смартфонах жителей Камышина «бушует» вирус

Пенсионеры вновь оказались жертвами мшенников

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги