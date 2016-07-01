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В Руднянском районе из-за электронагревателя сгорел пенсионер
Сегодня, 09:23
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В четверг, 29 декабря, около 10 часов утра произошел пожар в селе Матышево Руднянского района.
Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, в одном из частных домов на улице Остров загорелись домашние вещи.
Прибывшие на место происшествия расчеты 60 пожарно-спасательной части ликвидировали горение за 20 минут. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1954 года рождения.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревателя.
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