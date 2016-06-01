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У пассажира иномарки в коробке из-под обуви нашли марихуану

Сегодня, 09:38
Lopatin
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У пассажира иномарки в коробке из-под обуви нашли марихуануНочью в Городищенском районе на стационарном посту ДПС инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД для плановой проверки остановили автомашину «Ford Transit». При разговоре с водителем, полицейские обратили внимание на странное поведение его пассажира и решили провести личный досмотр.
В результате у 26-летнего неработающего жителя Тракторозаводского района полицейские изъяли коробку из-под обуви, в которой находились два полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза показала, что в свертках была марихуана весом более 600 гр.
Молодой человек задержан. По его словам, наркотик ему не принадлежит, коробку с марихуаной лишь попросили кому-то передать.
Тем не менее, возбуждено уголовное дело. Следователи отдела МВД России по Городищенскому району ходатайствуют об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Законодательством за незаконные операции с наркотиками в крупном размере предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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