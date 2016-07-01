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» » » В Красноармейском районе «Лада» задавила 48-летнюю женщину

В Красноармейском районе «Лада» задавила 48-летнюю женщину

Сегодня, 10:38
Lopatin
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В Красноармейском районе «Лада» задавила 48-летнюю женщинуДТП произошло в четверг в 18.20 в Красноармейском районе Волгограда на проспекте Героев Сталинграда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
36-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» направлялся в сторону улицы Арсеньева. Напротив дома №72 по проспекту Героев Сталинграда он сбил 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП волгоградка скончалась на месте ДТП до прибытия «скорой помощи».
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