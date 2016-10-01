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Озвучена новая версия причины самоубийства бизнесмена на плотине ГЭС
Сегодня, 11:32
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Более суток понадобилось спасателям, чтобы найти и достать из воды тело 38-летнего директора ТЦ "Идея" Алексея Ч. Накануне погибшего обнаружили водолазы Краснослободского поисково-спасательного отряда на глубине около 5 метров недалеко от места падения. Таким образом, не осталось сомнений в том, что за рулем "Лексуса" был именно известный в деловых кругах Волгограда и Волжского бизнесмен. Напомним, 28 декабря около полудня мужчина остановил иномарку посередине плотины ГЭС и совершил акт самоубийства
Исходя из рода занятий погибшего, первоначально выдвигалась версия о его возможных финансовых проблемах. Однако, как стало известно от источника в правоохранительных органах, на данный момент приоритетной версией причины рокового поступка является семейный конфликт.
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