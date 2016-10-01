Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

С января в регионе повысится проезд в пригородных поездах

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

» » » Озвучена новая версия причины самоубийства бизнесмена на плотине ГЭС

Озвучена новая версия причины самоубийства бизнесмена на плотине ГЭС

Сегодня, 11:32
Koshelev
Просмотров: 91
Комментариев: 0
Более суток понадобилось спасателям, чтобы найти и достать из воды тело 38-летнего директора ТЦ "Идея" Алексея Ч. Накануне погибшего обнаружили водолазы Краснослободского поисково-спасательного отряда на глубине около 5 метров недалеко от места падения. Таким образом, не осталось сомнений в том, что за рулем "Лексуса" был именно известный в деловых кругах Волгограда и Волжского бизнесмен. Напомним, 28 декабря около полудня мужчина остановил иномарку посередине плотины ГЭС и совершил акт самоубийства
Исходя из рода занятий погибшего, первоначально выдвигалась версия о его возможных финансовых проблемах. Однако, как стало известно от источника в правоохранительных органах, на данный момент приоритетной версией причины рокового поступка является семейный конфликт.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Причиной самоубийства директора ТЦ "Идея" могли стать финансовые проблемы

Выясняются причины суицида директора волжского торгового центра

На выезде из Волгограда с плотины ГЭС сбросился водитель "Лексуса"

Работник Волжского абразивного завода сбросился с моста

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги