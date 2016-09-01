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В Волгограде приставы забрали у должника автомобиль из-за непогашенного кредита
Сегодня, 14:47
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Неприятный подарок в канун нового года преподнесли жителю Кировского района Волгограда судебные приставы. Роскошь в виде комфортного передвижения по волгоградским дорогам мужчине теперь заменит езда на общественном транспорте. Виной всему непогашенный долг за кредит, который оформлялся при покупке иномарки. Кроссовер арестовали в тот момент, когда должник приехал на работу. С парковки автомобиль эвакуировали для дальнейшей реализации.
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