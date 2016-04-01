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» » » В Николаевске в пожаре погиб 3-летний мальчик

В Николаевске в пожаре погиб 3-летний мальчик

Сегодня, 10:38
Lopatin
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В Николаевске в пожаре погиб 3-летний мальчикВ субботу, 31 декабря, в полночь случился пожара в городе Николаевске Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на улице Фрунзе по всей площади горел деревянный частный дом размером 4х8 метров.
Расчеты 46-й пожарно-спасательной части справились с огнем менее чем за 20 минут. На месте происшествия был обнаружен погибший мальчик 2013 года рождения.
Кроме того, во время пожара пострадали мужчина 1986 года рождения, а также 10-летний мальчик и девочка 2014 года рождения.
Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.



Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
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