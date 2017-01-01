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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В регионе в новогоднее утро в пожарах пострадали 3 человека
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В Бразилии мужчина застрелил по меньшей мере 12 человек на новогодней вечеринке, включая свою бывшую жену и их общего восьмилетнего сына. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную ...
Самолет с высланными из США дипломатами РФ вылетел из Вашингтона
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Князь Дмитрий Романович Романов скончался в Дании на 91 году жизни, сообщил телеканалу РЕН ТВ директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов. Он отметил, что великая ...