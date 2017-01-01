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» » » В регионе в новогоднее утро в пожарах пострадали 3 человека

В регионе в новогоднее утро в пожарах пострадали 3 человека

Сегодня, 12:27
Lopatin
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В регионе в новогоднее утро в пожарах пострадали 3 человекаВ воскресенье, 1 января, в двух пожарах, которые произошли рано утром в Волжском и Волгограде, пострадали три человека.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 6 утра поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. Возгорание произошло в кирпичным доме на острове Зеленом в садоводческом товариществе «Химик» на улице 4-я Песчаная. В одной из комнат жилого здания горели домашние вещи на площади 8 квадратных метров.
Сотрудники 13-й пожарно-спасательной части полностью справились с огнем в 6.26. В результате пожара пострадали двое мужчин 1980 и 1967 годов рождения.
Специалисты предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Другой пожар случился сегодня около 7 часов утра в Центральном районе Волгограда. В пятиэтажке на улице Гагарина в одной из двухкомнатных квартир горели домашние вещи.
Пожарные на место происшествия расчёты 3 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в течение нескольких минут. Во время пожара пострадала пожилая женщина 1938 года рождения.
Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
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