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» » » В Волгограде иномарка сбила на тротуаре свидетельницу аварии

В Волгограде иномарка сбила на тротуаре свидетельницу аварии

Сегодня, 13:13
Lopatin
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В Волгограде иномарка сбила на тротуаре свидетельницу аварииВ субботу, 31 декабря, в Кировском районе города Волгограда при столкновении двух легковых автомобилей был совершен наезд на пешехода.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 15 часов на улице 64-й Армии. 21-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-21093», поворачивая налево на улицу Курчатова, не уступил ехавшему по встречной полосе автомобилю «Renault Megane».
От сильного удара иномарку отбросило на бордюр, где она наехала еще и на 53-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре у края проезжей части.
В результате ДТП женщина-пешеход и водитель автомашины «ВАЗ -21093» с травмами были доставлены в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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