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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » Пожилая волгоградка получила тяжелые травмы на катке
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