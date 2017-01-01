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» » » Пожилая волгоградка получила тяжелые травмы на катке

Пожилая волгоградка получила тяжелые травмы на катке

Вчера, 21:26
Koshelev
Просмотров: 57
Комментариев: 0
Пожилая волгоградка получила тяжелые травмы на катке
Инцидент произошел на ледовом катке в парке Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда. Около 18 часов одна из посетительниц неудачно приземлилась и уже не смогла самостоятельно подняться. Пенсионерку под руки отвели в административное помещение и вызвали скорую. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом одного или нескольких ребер.
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