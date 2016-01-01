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» » » В пожаре на юге Волгограда погибли 3 человека

В пожаре на юге Волгограда погибли 3 человека

Вчера, 22:55
Koshelev
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Первый день нового года стал последним в жизни сразу троих жильцов одного из домов по ул. Саушинская в Красноармейском районе Волгограда.
Пожар вспыхнул около 19 часов в квартире на первом этаже. По деревянным перекрытиям пламя стремительно перекинулось этажом выше. Прибывшие сотруднике МЧС около полутора часов боролись с пожаром. При разборе завалов подтвердились худшие опасения- не обошлось без жертв. Тело мужчины и женщины было обнаружено в сгоревшей квартире первого этажа, второго погибшего мужчины - в квартире выше. Ещё один пострадавший с указанного адреса доставлен в реанимационное отделение больницы.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно- оперативная группа, организована доследственная проверка.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, жильцы дома, где произошла трагедия, характеризуются отрицательно, ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками.
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