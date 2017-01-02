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» » » В регионе под колеса машин попали 3 пешехода

В регионе под колеса машин попали 3 пешехода

Сегодня, 10:44
Lopatin
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В регионе под колеса машин попали 3 пешеходаВ первый день нового года в Волгоградской области совершено три наезда на пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, два ДТП произошли в восемь часов вечера в Михайловском районе. На 3 километре автодороги «Михайловка - Даниловка – Котово» 41-летний водитель автобуса «Неоплан» наехал на пешехода. 48-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, светоотражающих элементов на его одежде не было. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Другое ДТП произошло на улице Целинной города Михайловки. Там 31-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-111130», сбила человека, шедшего навстречу по проезжей части. В результате наезда 31-летний мужчина с травмами был доставлен в местную больницу.

Также 1 января был совершен наезд на пешехода в Тракторозаводском районе Волгограда В половине восьмого вечера 45-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-Сенс» совершил наезд на пешехода напротив дома №1 по улице Н. Отрады. 51-летний мужчина шел через дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
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