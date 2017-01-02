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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В регионе под колеса машин попали 3 пешехода
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Морская авиация Военно-морского флота России получит около 100 новых летательных аппаратов, сообщил журналистам во понедельник командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.
Нетаньяху допросят по подозрению в коррупции
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в течение ближайших трех дней допросят по подозрению в коррупции. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Haaretz.
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения жилого дома в Казахстане
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части жилого дома в Казахстане, сообщает РИА Новости. На место трагедии прибыл губернатор Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.