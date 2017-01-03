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» » » В Ольховском районе неизвестные подожгли жилой дом

В Ольховском районе неизвестные подожгли жилой дом

Сегодня, 10:01
Lopatin
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В Ольховском районе неизвестные подожгли жилой домВ понедельник, 2 января, около восьми часов вечера произошел пожар в Ольховском районе Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в селе Солодча на улице Северной по всей площади горел жилой дом размером 5х10 метров.
Расчеты 52 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.06. Во время пожара пострадал мужчина 1980 года рождения.
Предполагаемая причина возгорания – занесение открытого источника огня неустановленным лицом.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
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