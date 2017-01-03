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В 2 магазинах Волгограда арестовали спиртосодержащую продукцию

Сегодня, 11:39
Lopatin
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В 2 магазинах Волгограда арестовали спиртосодержащую продукциюВ понедельник, 2 января, специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе проведения внеплановых проверок выявили новые факты нарушения Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукцией».
В понедельник во время проверки торговой точки индивидуального предпринимателя Хомутниковой Л.И. по адресу Волгоград, ул. Борьбы, 4/7 выявлен факт розничной продажи 114 единиц косметических лосьонов с содержанием этилового спирта не более 75%. Протоколом ареста продукция объемом 11,4 литров снята с реализации.
Также 2 января при проведении мероприятий по контролю в отношении ООО «Нега», ведущему торговлю по адресу улица Тракторостроителей, 3Г, обнаружено 93 флакона косметических лосьонов с содержанием этилового спирта от 75%-95% (общий объем 9,3 литров). Продукция также была снята с реализации.
В каждом случае начата процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Всего за период с 23 декабря 2016-го по 2 января 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области проведено 44 внеплановых мероприятий по выявлению розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции.
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