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В станице Качалинской автомобиль задавил 56-летнего мужчину
Сегодня, 12:02
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В понедельник, 2 января, в половине первого ночи в Иловлинском районе совершен наезд на пешехода.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в станице Качалинской возле дома №115 по улице Бахтурова. Неизвестный водитель на автомобиле наехал на 56-летнего мужчину.
В результате происшествия пешеход получил серьезные травмы и скончался в машине «скорой помощи».
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