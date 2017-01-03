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» » » В станице Качалинской автомобиль задавил 56-летнего мужчину

В станице Качалинской автомобиль задавил 56-летнего мужчину

Сегодня, 12:02
Lopatin
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В станице Качалинской автомобиль задавил 56-летнего мужчинуВ понедельник, 2 января, в половине первого ночи в Иловлинском районе совершен наезд на пешехода.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в станице Качалинской возле дома №115 по улице Бахтурова. Неизвестный водитель на автомобиле наехал на 56-летнего мужчину.
В результате происшествия пешеход получил серьезные травмы и скончался в машине «скорой помощи».
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