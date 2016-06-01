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» » » Под Волгоградом «ВАЗ» врезался в иномарку: погиб пассажир

Под Волгоградом «ВАЗ» врезался в иномарку: погиб пассажир

Сегодня, 10:21
Lopatin
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Под Волгоградом «ВАЗ» врезался в иномарку: погиб пассажирВо вторник, 3 января, в шесть вечера серьезная авария произошла в Светлоярском районе Волгоградской области на трассе «Волгоград-Сальск».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, лишенный прав 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» с двумя пассажирами направлялся в сторону села Червленое. На 20 километре дороги «Волгоград-Сальск» он выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с машиной «ВАЗ-2110». После чего в лобовую врезался в автомобиль «Volkswagen Polo».
В результате ДТП 32-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте. А водитель и 29-летняя пассажирка отечественной легковушки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.
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