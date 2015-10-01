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» » » Задержан водитель, задавивший пешехода в станице Качалинской

Задержан водитель, задавивший пешехода в станице Качалинской

Сегодня, 10:36
Lopatin
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Задержан водитель, задавивший пешехода в станице КачалинскойДТП со смертельным исходом произошло в понедельник, 2 января, в половине первого ночи в станице Качалинская Иловлинского района. Неизвестный водитель наехал на 57-летнего местного жителя и скрылся с места аварии. А пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Однако в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали виновника аварии. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, на месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила фрагменты бампера, предположительно от автомашины ВАЗ «девятой» модели. Информация о розыске была передана нарядам полиции. Вскоре скрывшийся водитель – 35-летний житель Ставропольского края – был задержан в Городищенском районе. Он хотел выехать за пределы региона.
Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело, виновник аварии заключен под стражу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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