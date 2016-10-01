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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » Во Фроловском районе всю ночь искали местного охотника
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Россиянин Сергей Устюгов выиграл гонку преследования на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски", победив в четвертом забеге подряд, и возглавляет общий зачет турнира. Второе место занял ...