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» » » Во Фроловском районе всю ночь искали местного охотника

Во Фроловском районе всю ночь искали местного охотника

Сегодня, 11:43
Lopatin
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Во Фроловском районе всю ночь искали местного охотникаВечером 3 января в дежурную часть отдела полиции Фроловского района обратилась местная жительница. Взволнованная женщина сообщила, что ее муж в 8 часов утра ушел на охоту и до настоящего времени не вернулся. Также стало известно, что мужчина позвонил супруге и сообщил, что из-за снежной бури не может найти путь домой.
В результате поисковых мероприятий уже ночью 4 января участковый уполномоченный полиции обнаружил охотника на границе Михайловского района. 28-летний мужчина прошел пешком около 20 километров, пытаясь найти дорогу.
Уставшего фроловчанина полицейский отвез к семье, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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