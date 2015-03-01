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» » » Ночью в Латошинке сгорело строение УФСИН

Ночью в Латошинке сгорело строение УФСИН

Сегодня, 12:31
Lopatin
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Ночью в Латошинке сгорело строение УФСИНВ ночь на 4 января на территории бывшего военного городка в поселке Латошинка, ранее переданного Министерством обороны Российской Федерации в УФСИН России по Волгоградской области, произошло возгорание одного из строений.
Здание было не жилое и не эксплуатировалось. Жертв и лиц, нуждающихся в медицинской помощи, нет, сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.
В результате оперативно принятых мер возгорание было ликвидировано. Выясняются причины пожара.
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