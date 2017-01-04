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» » » В Волгограде внедорожник разбился о столб рекламной конструкции

В Волгограде внедорожник разбился о столб рекламной конструкции

Сегодня, 10:18
Lopatin
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В Волгограде внедорожник разбился о столб рекламной конструкцииЗа минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано 3 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 3 человека получили травмы.
Одна из аварий произошла 4 января в 10.39 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 51-летний водитель внедорожника «Mitsubishi Pajero» ехал по проспекту Ленина. Напротив дома №120 он не справился с управлением и врезался в опору рекламной конструкции, стоящую на разделительной полосе.
В результате ДТП водитель иномарки с травмами был госпитализирован.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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