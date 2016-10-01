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Ночью сотрудники МЧС полтора часа тушили пожар в Прудбое
Сегодня, 10:38
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В четверг, 5 января, около часа ночи произошел пожар в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в поселке Прудбой на улице Центральной по всей площади горели сразу три больших постройки: деревянный гараж размером 5х5 метров, летняя кухня (4х6 м.) и дровник (4х5,5 м.).
Расчеты 39 пожарно-спасательной части полностью справились с огнем лишь в половине второго ночи. Погибших и пострадавших нет. Специалисты считают, что пожар мог произойти из-за поджога.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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