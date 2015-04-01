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» » » В Волгограде легковушка после ДТП зависла над дорогой

В Волгограде легковушка после ДТП зависла над дорогой

Сегодня, 14:31
Koshelev
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Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 11 часов утра на 3-й продольной магистрали. Автомобиль ВАЗ-2114 занесло на дороге, и он врезался в отбойник. Мелкое казалось бы ДТП превратилось для владельца авто в крупную проблему, поскольку машина сначала подскочила, а затем повисла на бетонном ограждении.
Очевидцы аварии в соцсетях сообщают об озадаченном водителе, который с беспомощным видом ходил вокруг своего автомобиля.
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