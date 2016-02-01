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» » » В Новоаннинском районе в ДТП погибли 4 человека

В Новоаннинском районе в ДТП погибли 4 человека

Сегодня, 10:18
Lopatin
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В Новоаннинском районе в ДТП погибли 4 человекаВ четверг, 5 января, поздно вечером в Новоаннинском районе в ДТП погибли четыре человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла в 20.40 на 744 километре трассы Р-22. 20-летний житель Урюпинского района, управляя автомобилем «ВАЗ-2105», выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик DAF с полуприцепом. После чего тот совершил касательное столкновение с автомашиной «Volkswagen Polo».
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель автомашины «ВАЗ» и пассажиры: 22-летний молодой человек и две 17-летние девушки. В Михайловскую ЦРБ с травмами госпитализирован 22-летний пассажир «ВАЗа».
27-летней женщине-водителю иномарки и ее пассажирке была оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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