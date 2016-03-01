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» » » В Руднянском районе обнаружено тело сбитого пешехода

В Руднянском районе обнаружено тело сбитого пешехода

Сегодня, 10:37
Lopatin
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В Руднянском районе обнаружено тело сбитого пешеходаВ четверг, 5 января, в 18.30 в Руднянском районе на автодороге «ст. Вёшенская – г. Жирновск» было обнаружено тело 51-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, местный житель погиб в километре от села Матышево, получив телесные повреждения в результате ДТП.
Водитель с места происшествия скрылся, сейчас ведется его розыск.
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