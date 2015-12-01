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В Волгограде произошли две аварии с участием маршруток

Сегодня, 11:20
Lopatin
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В Волгограде произошли две аварии с участием маршрутокВ четверг, 5 января, в двух районах города Волгограда в ДТП попали маршрутные такси.
Одна из аварий произошла в 11.35 в Красноармейском районе. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» направлялся в сторону поселка Большие Чапурники и напротив дома №86 по ул. Г.Романенко выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ Луидор 22500».
В результате ДТП 13-летняя пассажирка «Лады» и 67-летняя женщина, ехавшая в маршрутном такси №117к, с различными травмами были доставлены в больницу.
Другое ДТП произошло в 18.30 в Краснооктябрьском районе на пересечении улиц Алехина и Менделеева. 32-летний водитель автомашины «Opel Zafira», не уступив дорогу, врезался в микроавтобус «FIAT Ducato» – маршрутное такси №9.
В результате аварии 52-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована.



На фото: ДТП в Краснооктябрьском районе. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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