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» » » В Быково днем сгорел большой кирпичный склад

В Быково днем сгорел большой кирпичный склад

Сегодня, 11:39
Lopatin
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В Быково днем сгорел большой кирпичный складВ четверг, 5 января, в 10 часов поступило сообщение о пожаре в Быковском районе Волгоградской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в рабочем поселке Быково на улице Набережной по всей площади горело кирпичное складское помещение размером 10х15 метров. Возгорание произошло внутри хозпостройки. Огонь охватил весь склад, обрушилась кровля.
Пожарные расчеты 34-й пожарно-спасательной части полностью потушили огонь через три часа. Погибших и пострадавших нет.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
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