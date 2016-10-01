|
В Быково днем сгорел большой кирпичный склад
Сегодня, 11:39
Просмотров: 0
Комментариев: 0
В четверг, 5 января, в 10 часов поступило сообщение о пожаре в Быковском районе Волгоградской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в рабочем поселке Быково на улице Набережной по всей площади горело кирпичное складское помещение размером 10х15 метров. Возгорание произошло внутри хозпостройки. Огонь охватил весь склад, обрушилась кровля.
Пожарные расчеты 34-й пожарно-спасательной части полностью потушили огонь через три часа. Погибших и пострадавших нет.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.